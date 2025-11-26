«Три мудреца»: Нужна ли России «сильная рука»?

Ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

А ключевые вопросы программы - Нужна ли России «сильная рука»? Авторитаризм и вождизм в России — историческая неизбежность или случайное стечение обстоятельств?

Источник: ПЛН-FM