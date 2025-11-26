26.11.2025 14:00 «Собственной персоной»: Александр Козловский о федеральном бюджете и запретительных инициативах
«Три мудреца»: Нужна ли России «сильная рука»?
27.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
А ключевые вопросы программы - Нужна ли России «сильная рука»? Авторитаризм и вождизм в России — историческая неизбежность или случайное стечение обстоятельств?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати