«Три мудреца»: Нужна ли России «сильная рука»?

27.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

А ключевые вопросы программы - Нужна ли России «сильная рука»? Авторитаризм и вождизм в России — историческая неизбежность или случайное стечение обстоятельств?

 

 

Источник: ПЛН-FM



