<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
12:45
Резонер
12:34
«Гайд-парк»: Депутат Андрей Михайлов об итогах «бюджетной» сессии
26.11.2025 18:20
«Дневной дозор»: Есть ли шанс на мир в ближайшей перспективе?
26.11.2025 18:10
«Гвозди» от 26 ноября
26.11.2025 14:00
«Собственной персоной»: Александр Козловский о федеральном бюджете и запретительных инициативах
26.11.2025 13:00
«Великий, могучий»: Где ёж и другие змеееды — изюминки русского языка. Часть 1
26.11.2025 12:34
«Экосреда»: Экопривычки на каждый день. В чем подвох?
25.11.2025 18:20
«Дневной дозор»: Грозит ли крах псковской промышленности?
25.11.2025 18:10
«Гвозди» от 25 ноября
25.11.2025 14:00
«Кузница»: Как решается проблема ветхого и аварийного жилья в регионе?
Резонер
27.11.2025 12:45 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
Пишу комментарии на форумах и в соцсетях.
Обращаюсь в личных сообщениях на страницах представителей власти в соцсетях.
Направляю официальные запросы в органы госвласти.
Пару раз был на личном приеме у депутата, чиновника, в прокуратуре или у других власть имущих.
Обращался лично более двух раз, действующий механизм.
Обращался, но бесполезно, больше не буду.
Не обращаюсь, так как не верю в эффективность.
Мне все равно.
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Три мудреца»: Нужна ли России «сильная рука»?
«Гайд-парк»: Депутат Андрей Михайлов об итогах «бюджетной» сессии
«Собственной персоной»: Александр Козловский о работе над федеральным бюджетом и запретительных инициативах
«Великий, могучий»: Где ёж и другие змеееды — изюминки русского языка. Часть 1
«Экосреда»: Экопривычки на каждый день. В чем подвох?
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
Пишу комментарии на форумах и в соцсетях.
Обращаюсь в личных сообщениях на страницах представителей власти в соцсетях.
Направляю официальные запросы в органы госвласти.
Пару раз был на личном приеме у депутата, чиновника, в прокуратуре или у других власть имущих.
Обращался лично более двух раз, действующий механизм.
Обращался, но бесполезно, больше не буду.
Не обращаюсь, так как не верю в эффективность.
Мне все равно.
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120