«Пастырь. Защитники Отечества»: Александр Невский

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск специального проекта «Пастырь. Защитники Отечества». На этот раз героем программы стал святой благоверный князь Александр Невский.

Какую роль сыграл князь в истории Руси и какое наследие после себя оставил, рассказал священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

Источник: ПЛН-FM