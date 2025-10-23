www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Пастырь. Защитники Отечества»: Александр Невский

24.10.2025 08:35 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск специального проекта «Пастырь. Защитники Отечества». На этот раз героем программы стал святой благоверный князь Александр Невский. 

Какую роль сыграл князь в истории Руси и какое наследие после себя оставил, рассказал священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

 

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

Источник: ПЛН-FM



Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?











