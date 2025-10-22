14:00 «Сообразим на троих»: Вертикализация муниципальной власти и во что превратился Псковский медиафорум?
22.10.2025 18:20 «Дневной дозор»: О включении мэров региональных столиц в состав правительств субъекта федерации
22.10.2025 14:00 Брифинг: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области
«Беседка»: Рак молочной железы - не приговор
23.10.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
Октябрь – это месяц осведомленности о раке молочной железы. Мировая медицина добилась больших успехов в борьбе с этим заболеванием, однако оно остается самым распространенным онкозаболеванием у женщин.
- Почему не надо бояться диагноза «рак молочной железы»?
- Какова вероятность его излечения?
- Как при помощи методов, доступных каждой женщине, можно минимизировать риск пострадать от этого заболевания?
- Почему крайне важно знать все нюансы в свете успехов современной медицины в этом направлении?
- Какова ситуация с заболеваемостью раком молочной железы в Псковской области?
Ответы на эти и другие важные вопросы дал врач-онколог, хирург Сергей Калиновский. Также он разоблачил некоторые мифы об этом виде онкологического заболевания.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати