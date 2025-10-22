«Беседка»: Рак молочной железы - не приговор

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Октябрь – это месяц осведомленности о раке молочной железы. Мировая медицина добилась больших успехов в борьбе с этим заболеванием, однако оно остается самым распространенным онкозаболеванием у женщин.

Почему не надо бояться диагноза «рак молочной железы»?

Какова вероятность его излечения?

Как при помощи методов, доступных каждой женщине, можно минимизировать риск пострадать от этого заболевания?

Почему крайне важно знать все нюансы в свете успехов современной медицины в этом направлении?

Какова ситуация с заболеваемостью раком молочной железы в Псковской области?

Ответы на эти и другие важные вопросы дал врач-онколог, хирург Сергей Калиновский. Также он разоблачил некоторые мифы об этом виде онкологического заболевания.

Источник: ПЛН-FM