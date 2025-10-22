www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Рак молочной железы - не приговор

23.10.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Октябрь – это месяц осведомленности о раке молочной железы. Мировая медицина добилась больших успехов в борьбе с этим заболеванием, однако оно остается самым распространенным онкозаболеванием у женщин. 

  • Почему не надо бояться диагноза «рак молочной железы»? 
  • Какова вероятность его излечения?
  • Как при помощи методов, доступных каждой женщине, можно минимизировать риск пострадать от этого заболевания? 
  • Почему крайне важно знать все нюансы в свете успехов современной медицины в этом направлении? 
  • Какова ситуация с заболеваемостью раком молочной железы в Псковской области? 

Ответы на эти и другие важные вопросы дал врач-онколог, хирург Сергей Калиновский. Также он разоблачил некоторые мифы об этом виде онкологического заболевания.

 

