Брифинг: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области
Ключевая тема очередного брифинга в пресс-центре ПЛН - обучение в ведомственных образовательных учреждениях и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области.
На широкий спектр вопросов, связанных с поступлением, обучением и трудоустройством в ведомства, ответят:
• Александр Збарашевский - начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области
• Юлия Плечова, представитель УФСБ России по Псковской области
• Рахиба Сулейманова, старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью
• Надежда Алехина, старший помощник прокурора области по кадрам
• Наталья Алексеева, начальник отделения комплектования и прохождения службы отдела кадров УФСИН России по Псковской области, подполковник внутренней службы
Источник: ПЛН-FM