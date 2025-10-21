www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Брифинг: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области

22.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Ключевая тема очередного брифинга в пресс-центре ПЛН - обучение в ведомственных образовательных учреждениях и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области.

На широкий спектр вопросов, связанных с поступлением, обучением и трудоустройством в ведомства, ответят:

• Александр Збарашевский - начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области

• Юлия Плечова, представитель УФСБ России по Псковской области

• Рахиба Сулейманова, старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью

• Надежда Алехина, старший помощник прокурора области по кадрам

• Наталья Алексеева, начальник отделения комплектования и прохождения службы отдела кадров УФСИН России по Псковской области, подполковник внутренней службы

 

 

