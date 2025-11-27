www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«На пятой передаче»: Автошкола общества автомобилистов, работа с детьми и дорожные ловушки

28.11.2025 09:00 «ПЛН-FM»

«Псковское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» — про дороги, людей и настоящие дела».

Гости студии:

  • Сергей Родин — председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ПРООО ВОА),

  • Сергей Кулешов — заместитель председателя.

Основные темы:

  • работа с молодежью, детьми и родителями

  • автошкола ВОА

  • «дорожные ловушки».

 

 

Источник: ПЛН-FM



