«На пятой передаче»: Автошкола общества автомобилистов, работа с детьми и дорожные ловушки
28.11.2025 09:00 «ПЛН-FM»
«Псковское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» — про дороги, людей и настоящие дела».
Гости студии:
-
Сергей Родин — председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ПРООО ВОА),
-
Сергей Кулешов — заместитель председателя.
Основные темы:
-
работа с молодежью, детьми и родителями
-
автошкола ВОА
-
«дорожные ловушки».
