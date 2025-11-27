27.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Готово ли псковское здравоохранение к сезонному подъему заболеваемости?
«Семейные ценности»: Легко ли быть многодетным отцом?
28.11.2025 14:00 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко попробуют разобраться, легко ли быть многодетным отцом. А поможет им в этом депутат Псковской городской Думы, отец пятерых детей Антон Мороз.
Представлял ли он себе, что когда-нибудь станет многодетным? Какие ценности гость студии прививает детям? Что считает самым важным в воспитании? Что лучше в семье — патриархат, матриархат или демократия? Должно ли решение о рождении детей зависеть от материального достатка семьи и от помощи государства? Об этом в течение ближайшего часа.
Источник: ПЛН-FM
