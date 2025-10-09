«Прессинг»: Медиафорум 2025, смена формата, запрос снизу

Ведущая Юлия Магера и директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков в преддверии очередного международного медиафорума в Пскове обсудят, для чего площадка создавалась в 2018 году, как власти используют ее сегодня и каких составляющих не хватает журналистскому сообществу.

Источник: ПЛН-FM