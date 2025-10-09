www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Прессинг»: Медиафорум 2025, смена формата, запрос снизу

10.10.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Ведущая Юлия Магера и директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков в преддверии очередного международного медиафорума в Пскове обсудят, для чего площадка создавалась в 2018 году, как власти используют ее сегодня и каких составляющих не хватает журналистскому сообществу.

 

 

Источник: ПЛН-FM



