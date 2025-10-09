09.10.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы?
09.10.2025 12:35 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму
08.10.2025 18:25 «Дневной дозор»: Как новый виток противостояния России и Запада отразится на внутренней политике и экономике России?
«Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья
10.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодняшний гость часто бывает в нашей студии, в том числе вместе со своим музыкальным инструментом, но в таком формате, чтоб с чаем и печеньками, да еще и с душевными разговорами, придет впервые.
Это Заслуженный работник культуры России, виртуоз-балалаечник, обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской», руководитель знаменитого псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков. Он раскроет секрет своего «сказочного» долголетия, расскажет о своей семье и поделится яркими историями из своего детства и юности, когда Псков делился на Центр, Мухры, Старуху и другие районы со своими порядками.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати