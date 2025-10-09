«Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья

Сегодняшний гость часто бывает в нашей студии, в том числе вместе со своим музыкальным инструментом, но в таком формате, чтоб с чаем и печеньками, да еще и с душевными разговорами, придет впервые.

Это Заслуженный работник культуры России, виртуоз-балалаечник, обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской», руководитель знаменитого псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков. Он раскроет секрет своего «сказочного» долголетия, расскажет о своей семье и поделится яркими историями из своего детства и юности, когда Псков делился на Центр, Мухры, Старуху и другие районы со своими порядками.

Источник: ПЛН-FM