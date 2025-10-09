www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
25 сентября 6 октября 6 октября 7 октября 3 октября 10 октября 24 сентября Телефон прямого эфира 9 октября 22 сентября 7 октября 10 октября 8 октября 8 октября 22 сентября 24 сентября

«Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья

10.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодняшний гость часто бывает в нашей студии, в том числе вместе со своим музыкальным инструментом, но в таком формате, чтоб с чаем и печеньками, да еще и с душевными разговорами, придет впервые.

Это Заслуженный работник культуры России, виртуоз-балалаечник, обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской», руководитель знаменитого псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков. Он раскроет секрет своего «сказочного» долголетия, расскажет о своей семье и поделится яркими историями из своего детства и юности, когда Псков делился на Центр, Мухры, Старуху и другие районы со своими порядками.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?











  смотреть результаты



Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?











  смотреть результаты