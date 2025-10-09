«Пастырь. Защитники Отечества»: Николай Псковский

На этот раз героем программы станет Блаженный Николай Псковский. Более 30 лет он нёс подвиг юродства. Современники-псковичи звали его Микула (Микола, Никола) Саллос. Какие исторические события были связаны с его именем? Почему Николай Псковским пользовался у горожан особым уважением? Об этом и не только расскажет священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

Источник: ПЛН-FM