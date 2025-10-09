09.10.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы?
09.10.2025 12:35 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму
08.10.2025 18:25 «Дневной дозор»: Как новый виток противостояния России и Запада отразится на внутренней политике и экономике России?
«Пастырь. Защитники Отечества»: Николай Псковский
10.10.2025 08:45 «ПЛН-FM»
На этот раз героем программы станет Блаженный Николай Псковский. Более 30 лет он нёс подвиг юродства. Современники-псковичи звали его Микула (Микола, Никола) Саллос. Какие исторические события были связаны с его именем? Почему Николай Псковским пользовался у горожан особым уважением? Об этом и не только расскажет священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.
Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.
