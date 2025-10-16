«Семейные ценности»: Вера и подвиг

В гостях у Анастасии Туманской и Артема Татаренко - социальный координатор Псковского отделения государственного фонда «Защитники Отечества», лауреат национальной премии «Страну меняют люди», мама четырех детей и вдова военного священника, погибшего после полученных в зоне СВО ранений Надежда Цыганова.

Она поделится своими воспоминаниями о муже как о человеке, расскажет о своей семье и принципах воспитания детей, а также о своей деятельности в фонде «Защитники Отечества».

Источник: ПЛН-FM