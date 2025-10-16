«Семейные ценности»: Вера и подвиг
17.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В гостях у Анастасии Туманской и Артема Татаренко - социальный координатор Псковского отделения государственного фонда «Защитники Отечества», лауреат национальной премии «Страну меняют люди», мама четырех детей и вдова военного священника, погибшего после полученных в зоне СВО ранений Надежда Цыганова.
Она поделится своими воспоминаниями о муже как о человеке, расскажет о своей семье и принципах воспитания детей, а также о своей деятельности в фонде «Защитники Отечества».
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати