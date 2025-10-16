www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
15 октября 17 октября 13 октября 8 октября 25 сентября 16 октября 13 октября 14 октября 17 октября 16 октября 6 октября 24 сентября 7 октября Телефон прямого эфира 10 октября 8 октября

«Семейные ценности»: Вера и подвиг

17.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В гостях у Анастасии Туманской и Артема Татаренко - социальный координатор Псковского отделения государственного фонда «Защитники Отечества», лауреат национальной премии «Страну меняют люди», мама четырех детей и вдова военного священника, погибшего после полученных в зоне СВО ранений Надежда Цыганова.

Она поделится своими воспоминаниями о муже как о человеке, расскажет о своей семье и принципах воспитания детей, а также о своей деятельности в фонде «Защитники Отечества».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











  смотреть результаты



С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











  смотреть результаты