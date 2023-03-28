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«Армрестлинг»: Армен Мнацаканян VS Артур Гайдук

29.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»

В новом выпуске программы «Армрестлинг» вас ждет столкновение мнений руководителя фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армена Мнацаканяна и руководителя фракции «Яблоко» в региональном парламенте Артура Гайдука. А дискутировать они будут по поводу муниципальной реформы в Псковской области.

Ведущий Александр Савенко вместе со своими гостями обсудит, в чем цели и задачи начатых в регионе преобразований, каковы плюсы и минусы реформы и что может быть дальше. «Дуэлянты» обозначат свои исходные позиции по теме программы, а также у них будет возможность закидать друг друга собственными вопросами и задавить тяжестью аргументов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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