«Беседка»: Директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев о планах по ремонту дорог в 2023 году

Гость студии - директор ГБУ «Псковавтодор» Павел Кипрушев. Любовь Кузнецова обсудила с ним, как прошел завершившийся зимний сезон содержания автодорог, планы по ямочным, гарантийным и капитальным ремонтам на текущий год, и некоторые другие темы, связанные с деятельностью предприятия.

Источник: ПЛН-FM