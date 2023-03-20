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«Беседка»: Директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев о планах по ремонту дорог в 2023 году
21.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор ГБУ «Псковавтодор» Павел Кипрушев. Любовь Кузнецова обсудила с ним, как прошел завершившийся зимний сезон содержания автодорог, планы по ямочным, гарантийным и капитальным ремонтам на текущий год, и некоторые другие темы, связанные с деятельностью предприятия.
Источник: ПЛН-FM
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