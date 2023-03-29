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«Планка»: Правда и мифы о занятиях в спортзале
30.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Радиостанция «ПЛН FM» и фитнес-клуб «Планка Фитнес» запустили совместный проект. Каждый последний четверг месяца в 12.35 на частоте 102.6 FM будет выходить программа о фитнесе «Планка».
Тема первого выпуска - «Правда и мифы о занятиях в спортзале».
С чего начать человеку, который о фитнесе и спортзале только слышал и, возможно, опасается туда идти? Какие ошибки не следует совершать? Правда ли, что в спортзал ходят только качки и фитоняшки? Что людей удерживает от похода в фитнес-клуб? Подробнее об этом в первом выпуске программы ведущий Константин Калиниченко поговорил с руководителем клуба «Планка Фитнес» Анастасией Ткаченко.
Источник: ПЛН-FM
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