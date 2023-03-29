«Планка»: Правда и мифы о занятиях в спортзале

Радиостанция «ПЛН FM» и фитнес-клуб «Планка Фитнес» запустили совместный проект. Каждый последний четверг месяца в 12.35 на частоте 102.6 FM будет выходить программа о фитнесе «Планка».

Тема первого выпуска - «Правда и мифы о занятиях в спортзале».

С чего начать человеку, который о фитнесе и спортзале только слышал и, возможно, опасается туда идти? Какие ошибки не следует совершать? Правда ли, что в спортзал ходят только качки и фитоняшки? Что людей удерживает от похода в фитнес-клуб? Подробнее об этом в первом выпуске программы ведущий Константин Калиниченко поговорил с руководителем клуба «Планка Фитнес» Анастасией Ткаченко.

Источник: ПЛН-FM