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«Беседка»: Особенности профилактики ДТП с участием детей в летний период
25.05.2023 08:50 «ПЛН-FM»
Гость студии - инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Любовь Ильюкова. Ведущая Анастасия Сливинская поговорила с ней об особенностях профилактики ДТП с участием детей в летний период. Увеличивается ли обычно количество ДТП с детьми в это время года? Часто ли виновниками ДТП становятся сами дети? Что делает ГИБДД для профилактики детского травматизма? Об этом — в течение ближайших 10 минут.
Источник: ПЛН-FM
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