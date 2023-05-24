«Беседка»: Особенности профилактики ДТП с участием детей в летний период

Гость студии - инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Любовь Ильюкова. Ведущая Анастасия Сливинская поговорила с ней об особенностях профилактики ДТП с участием детей в летний период. Увеличивается ли обычно количество ДТП с детьми в это время года? Часто ли виновниками ДТП становятся сами дети? Что делает ГИБДД для профилактики детского травматизма? Об этом — в течение ближайших 10 минут.

Источник: ПЛН-FM