«Беседка»: Алгоритм обращений граждан в ГИБДД

У граждан периодически возникает необходимость подать какое-то обращение в ГИБДД, но не все знают, как это можно сделать. Обязательно ли лично приходить в отдел ГИБДД или можно оформить заявление на каком-то сайте? На кого и на что граждане могут пожаловаться в ГИБДД? Каков срок рассмотрения обращений? Подробнее об этом рассказала инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Любовь Ильюкова.

Источник: ПЛН-FM