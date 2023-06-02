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«Беседка»: Алгоритм обращений граждан в ГИБДД

05.06.2023 18:35 «ПЛН-FM»

У граждан периодически возникает необходимость подать какое-то обращение в ГИБДД, но не все знают, как это можно сделать. Обязательно ли лично приходить в отдел ГИБДД или можно оформить заявление на каком-то сайте? На кого и на что граждане могут пожаловаться в ГИБДД? Каков срок рассмотрения обращений? Подробнее об этом рассказала инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Любовь Ильюкова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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