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«Беседка»: Алгоритм обращений граждан в ГИБДД
05.06.2023 18:35 «ПЛН-FM»
У граждан периодически возникает необходимость подать какое-то обращение в ГИБДД, но не все знают, как это можно сделать. Обязательно ли лично приходить в отдел ГИБДД или можно оформить заявление на каком-то сайте? На кого и на что граждане могут пожаловаться в ГИБДД? Каков срок рассмотрения обращений? Подробнее об этом рассказала инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Любовь Ильюкова.
Источник: ПЛН-FM
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