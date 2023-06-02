14:00 «Постскриптум»: Отчет губернатора, усиление мер безопасности и результаты «правительственной» проверки в Великих Луках
13:00 «Дом Советов»: Александр Котов об отчете губернатора, старте избирательной кампании и голосе оппозиции
«Беседка»: Как участникам СВО помогает «Русская Медведица»?
05.06.2023 18:55 «ПЛН-FM»
В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности, а также помощи участникам СВО и их семьям в нашем регионе, мы беседуем с организатором группы волонтеров «Русская Медведица» Юлией Мироновой. Сейчас работают достаточно много волонтерских и добровольческих групп, которые поддерживают участников СВО. На чем специализируется «Русская Медведица»? Кто входит в это сообщество, кто ему помогает? Почему важно, чтобы в этой работе были задействованы представители молодого поколения? Подробнее об этом — в течение ближайших 15 минут.
Источник: ПЛН-FM
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