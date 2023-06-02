«Беседка»: Как участникам СВО помогает «Русская Медведица»?

В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности, а также помощи участникам СВО и их семьям в нашем регионе, мы беседуем с организатором группы волонтеров «Русская Медведица» Юлией Мироновой. Сейчас работают достаточно много волонтерских и добровольческих групп, которые поддерживают участников СВО. На чем специализируется «Русская Медведица»? Кто входит в это сообщество, кто ему помогает? Почему важно, чтобы в этой работе были задействованы представители молодого поколения? Подробнее об этом — в течение ближайших 15 минут.

Источник: ПЛН-FM