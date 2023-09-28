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«Беседка»: Режиссер Александра Ловянникова о «Большом космическом путешествии»

29.09.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Псковский драмтеатр готовит к выпуску бэби-спектакль «Большое космическое путешествие». Его можно будет увидеть уже 30 сентября и 1 октября.

О мечте, космосе и премьере бэби-спектакля ведущая Анастасия Сливинская поговорила с режиссером и художником Александрой Ловянниковой.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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