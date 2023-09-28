14:00 «Собственной персоной»: Андрей Беляев о правительственном десанте, переназначении и казусе перехода
28.09.2023 14:00 «Две большие разницы»: Евгений Михайлов об отличиях губернаторов прошлого и настоящего
28.09.2023 09:00 «Зверье мое»: Что нужно знать, если вы решили купить щенка чихуахуа или немецкого шпица
«Беседка»: Режиссер Александра Ловянникова о «Большом космическом путешествии»
29.09.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Псковский драмтеатр готовит к выпуску бэби-спектакль «Большое космическое путешествие». Его можно будет увидеть уже 30 сентября и 1 октября.
О мечте, космосе и премьере бэби-спектакля ведущая Анастасия Сливинская поговорила с режиссером и художником Александрой Ловянниковой.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати