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«Беседка»: «Александрова дорога-2024»
22.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
24 августа в деревню Самолва Гдовского района снова прибудет конный поход «Александрова дорога». В этом году он посвящен 300-летию со Дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.
Подробнее о мероприятии рассказали гости эфира - заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук и руководитель ремесленной артели «Рыжая рысь», мастер кожевенного дела, участник реконструкции Евгений Рудый.
Ведущий - Артем Татаренко.
Источник: ПЛН-FM
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