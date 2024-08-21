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«Беседка»: «Александрова дорога-2024»

22.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

24 августа в деревню Самолва Гдовского района снова прибудет конный поход «Александрова дорога». В этом году он посвящен 300-летию со Дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. 

Подробнее о мероприятии рассказали гости эфира - заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук и  руководитель ремесленной артели «Рыжая рысь», мастер кожевенного дела, участник реконструкции Евгений Рудый.

Ведущий - Артем Татаренко. 

Источник: ПЛН-FM



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