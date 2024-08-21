«Беседка»: «Александрова дорога-2024»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

24 августа в деревню Самолва Гдовского района снова прибудет конный поход «Александрова дорога». В этом году он посвящен 300-летию со Дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.

Подробнее о мероприятии рассказали гости эфира - заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук и руководитель ремесленной артели «Рыжая рысь», мастер кожевенного дела, участник реконструкции Евгений Рудый.

Ведущий - Артем Татаренко.

Источник: ПЛН-FM