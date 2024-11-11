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«Беседка»: Любовь Трифонова об изменениях после муниципальной реформы

12.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». 

Гостья студии – глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней изменения, которые произошли после преобразования района в муниципальный округ. Оправдались ли ожидания? Как именно преобразование района в округ изменило модель управления муниципалитетом? В чем основные преимущества этой модели? Позволяет ли преобразование в округ более рационально использовать средства? Об этом и многом другом – в эфире. 

Источник: ПЛН-FM



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