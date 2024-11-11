«Беседка»: Любовь Трифонова об изменениях после муниципальной реформы

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гостья студии – глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней изменения, которые произошли после преобразования района в муниципальный округ. Оправдались ли ожидания? Как именно преобразование района в округ изменило модель управления муниципалитетом? В чем основные преимущества этой модели? Позволяет ли преобразование в округ более рационально использовать средства? Об этом и многом другом – в эфире.

Источник: ПЛН-FM