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«Беседка»: Любовь Трифонова об изменениях после муниципальной реформы
12.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
Гостья студии – глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.
Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней изменения, которые произошли после преобразования района в муниципальный округ. Оправдались ли ожидания? Как именно преобразование района в округ изменило модель управления муниципалитетом? В чем основные преимущества этой модели? Позволяет ли преобразование в округ более рационально использовать средства? Об этом и многом другом – в эфире.
Источник: ПЛН-FM
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