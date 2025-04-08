www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 марта 6 марта 27 марта 4 апреля 24 марта 31 марта Телефон прямого эфира 30 января 28 февраля 24 марта 1 апреля 1 апреля 4 апреля 8 апреля 4 апреля 24 марта

«Беседка»: Ольга Родина о подготовке к 80-летию Победы

09.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии — руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой орден», руководитель проектов рабочей группы официального сайта и федеральных акций «Победа-80» Ольга Родина. Она рассказала, какие акции в год 80-летия Победы планируется проводить на федеральном и региональном уровне, для чего создан сайт «Победа-80» и какие материалы там можно найти.

Также гостья студии ответила, планируется ли проведение парадов Победы в городах России, рассказала о деятельности Псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой орден» и о том, какой вклад внесет организация в празднование юбилейной даты. Ведущий - Артем Татаренко.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?










  смотреть результаты



Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?










  смотреть результаты