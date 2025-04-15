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«В фокусе»: Владимир Папорт о ситуации на дорогах Пскова
16.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии — начальник ГИБДД УМВД России по г. Пскову Владимир Папорт.
Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним ситуацию на дорогах областного центра.
Источник: ПЛН-FM
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