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«В фокусе»: Владимир Папорт о ситуации на дорогах Пскова

16.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии — начальник ГИБДД УМВД России по г. Пскову Владимир Папорт.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним ситуацию на дорогах областного центра.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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