«Особое мнение» Татьяны Пасман: политика, муниципальное развитие и образование

Гость студии - депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко», педагог Татьяна Пасман. Она расскажет о своей депутатской деятельности.

Также ведущий Александр Савенко обсудит с ней проблемы в сфере образования, тему борьбы с коррупцией и другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Источник: ПЛН-FM