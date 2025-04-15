15.04.2025 18:35 «Гонки по вертикали»: странности «дела Ильиной», двухходовка на выборах и час Х в обкоме
15.04.2025 13:00 «В фокусе»: помощник прокурора Псковской области о борьбе с коррупцией и «деле Ильиной»
«Особое мнение» Татьяны Пасман: политика, муниципальное развитие и образование
16.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко», педагог Татьяна Пасман. Она расскажет о своей депутатской деятельности.
Также ведущий Александр Савенко обсудит с ней проблемы в сфере образования, тему борьбы с коррупцией и другие актуальные темы общественно-политической повестки.
Источник: ПЛН-FM
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