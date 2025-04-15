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«Особое мнение» Татьяны Пасман: политика, муниципальное развитие и образование

16.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко», педагог Татьяна Пасман. Она расскажет о своей депутатской деятельности.

Также ведущий Александр Савенко обсудит с ней проблемы в сфере образования, тему борьбы с коррупцией и другие актуальные темы общественно-политической повестки.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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