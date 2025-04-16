«ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин

Слушайте новый выпуск программы «ПЛН в лицах». Проект приурочен к 25-летию Псковской Ленты Новостей и рассказывает о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание. Гостем очередного выпуска стал блогер ПЛН, ведущий программы «ПЛН FM на пятой передаче» Денис Бахтин.

Источник: ПЛН-FM