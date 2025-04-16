www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 февраля 15 апреля 4 апреля 6 марта 14 апреля 27 марта 1 апреля 11 апреля 28 марта 15 апреля 14 апреля Телефон прямого эфира 30 января Телефон прямого эфира 11 апреля 1 апреля

«ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин

17.04.2025 08:25 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «ПЛН в лицах». Проект приурочен к 25-летию Псковской Ленты Новостей и рассказывает о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание. Гостем очередного выпуска стал блогер ПЛН, ведущий программы «ПЛН FM на пятой передаче» Денис Бахтин.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?












  смотреть результаты



Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?












  смотреть результаты