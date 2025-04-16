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«ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин
17.04.2025 08:25 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «ПЛН в лицах». Проект приурочен к 25-летию Псковской Ленты Новостей и рассказывает о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание. Гостем очередного выпуска стал блогер ПЛН, ведущий программы «ПЛН FM на пятой передаче» Денис Бахтин.
Источник: ПЛН-FM
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