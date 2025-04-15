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«Коммунальный ликбез»: Дачные отходы
16.04.2025 08:35 «ПЛН-FM»
На этот раз темой разговора станут дачные отходы. Насколько охотно садоводческие товарищества, расположенные на территории Псковской области, заключают договоры с регоператором? Что обязан вывозить регоператор, а за что садоводы обязаны платить отдельные деньги? На эти и другие вопросы ответит исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.
Источник: ПЛН-FM
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