«Коммунальный ликбез»: Дачные отходы

На этот раз темой разговора станут дачные отходы. Насколько охотно садоводческие товарищества, расположенные на территории Псковской области, заключают договоры с регоператором? Что обязан вывозить регоператор, а за что садоводы обязаны платить отдельные деньги? На эти и другие вопросы ответит исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Источник: ПЛН-FM