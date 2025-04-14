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«Потягнем за Отечество!»: Петр Витгенштейн

15.04.2025 08:35 «ПЛН-FM»

Представитель княжеского рода из рейнской Франконии, впервые упомянутого в 1075 году. Его называли «спасителем Псковской и Петербургской губерний» от наполеоновских войск. Чей девиз совпадает с девизом на гербе Пскова и почему? В сегодняшнем выпуске историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество», который реализуется при поддержке Правительства Псковской области, мы расскажем о Петре Витгенштейне.

 

 

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM



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