14.04.2025 14:00 «Постскриптум»: Задержание ректора ПсковГУ, ход строительства экотехнопарка и буллинг в школах
«Кузница»: Клещи наступают
15.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Тема сегодняшнего выпуска – клещи.
На дворе середина апреля, а число укушенных в регионе идет уже на десятки. Как взрослые, так и дети. Насколько опасны эти насекомые в плане риска заразиться опасными заболеваниями? Надо ли прививаться от инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются клещи? Куда сдавать клеща и как лечиться? Как выбрать организацию для обработки территории, чтобы не «налететь» на мошенников Кроме того, поговорим про ОРВИ и грипп: в этом году период заболеваемости затянулся. Какова статистика и когда ожидать спада?
Наш сегодняшний эксперт – руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко.
Источник: ПЛН-FM
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