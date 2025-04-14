«Кузница»: Клещи наступают

Тема сегодняшнего выпуска – клещи.

На дворе середина апреля, а число укушенных в регионе идет уже на десятки. Как взрослые, так и дети. Насколько опасны эти насекомые в плане риска заразиться опасными заболеваниями? Надо ли прививаться от инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются клещи? Куда сдавать клеща и как лечиться? Как выбрать организацию для обработки территории, чтобы не «налететь» на мошенников Кроме того, поговорим про ОРВИ и грипп: в этом году период заболеваемости затянулся. Какова статистика и когда ожидать спада?

Наш сегодняшний эксперт – руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко.

Источник: ПЛН-FM