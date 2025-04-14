«В фокусе»: О безопасном обслуживании газового оборудования

Гость студии — главный инженер - заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о безопасном обслуживании газового оборудования: о том, какие усилия предпринимает компания, чтобы жители нашего региона могли спокойно пользоваться газовой инфраструктурой, и о том, что обязаны делать люди, чтобы обеспечивать безопасность газового оборудования.

Источник: ПЛН-FM