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«В фокусе»: О безопасном обслуживании газового оборудования
15.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии — главный инженер - заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о безопасном обслуживании газового оборудования: о том, какие усилия предпринимает компания, чтобы жители нашего региона могли спокойно пользоваться газовой инфраструктурой, и о том, что обязаны делать люди, чтобы обеспечивать безопасность газового оборудования.
Источник: ПЛН-FM
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