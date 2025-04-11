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«ГорДозор»: Распилить и уничтожить

14.04.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Предыдущая неделя в жизни Пскова ознаменовалась двумя грандиозными задержаниями: ректора ПсковГУ Натальи Ильиной и заместителя начальника ГИБДД управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Ни для кого не секрет, что новое руководство университета, по сути, уничтожило преподавательский состав, который, по мнению предыдущего ректора Юрия Демьяненко, формировался десятилетиями. Техническую часть Псковского политехнического института буквально уничтожили, распилив работающие станки и оборудование. Также остаются непонятными мотивы заместителя начальника ГИБДД. Стоило ли лишаться звания и положения ради сомнительной выгоды? Когда ПсковГУ воспрянет от нынешних событий? Есть ли шанс восстановить обучение технических специалистов в стенах вуза?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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