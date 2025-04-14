«В фокусе»: помощник прокурора Псковской области о борьбе с коррупцией и «деле Ильиной»

Гость студии - старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова.

Темой разговора станут приоритеты в работе прокуратуры, борьба с коррупцией и резонансные дела последнего времени. В частности, ведущий Александр Савенко не обойдет вниманием дело ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, приговоры бывшему замглавы администрации Пскова Александру Грацкому и бизнесмену Михаилу Гавунасу, а также дело футбольного клуба «Псков».

Источник: ПЛН-FM