14.04.2025 14:00 «Постскриптум»: Задержание ректора ПсковГУ, ход строительства экотехнопарка и буллинг в школах
«В фокусе»: помощник прокурора Псковской области о борьбе с коррупцией и «деле Ильиной»
15.04.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова.
Темой разговора станут приоритеты в работе прокуратуры, борьба с коррупцией и резонансные дела последнего времени. В частности, ведущий Александр Савенко не обойдет вниманием дело ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, приговоры бывшему замглавы администрации Пскова Александру Грацкому и бизнесмену Михаилу Гавунасу, а также дело футбольного клуба «Псков».
Источник: ПЛН-FM
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