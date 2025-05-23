14:00 «Постскриптум»: Демография - новая оценка губернаторов, судьба экс-ректора Ильиной и визит главы ЦИК в Псков
23.05.2025 14:00 «Собственной персоной»: Директор ВЦИОМ о социальном самочувствии россиян, парадоксах общественного мнения и встречах в Пскове
22.05.2025 18:20 «Дневной дозор»: Почему молодёжь не торопится заводить серьёзные отношения и рожать?
22.05.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Чудеса социологии, министерства вместо комитетов и начало сезона фестивалей
«Беседка»: Как стать моделью?
26.05.2025 19:00 «ПЛН-FM»
Гости студии - руководитель проекта «Созвездие» Елена Горячёва, партнер проекта — хореограф Иван Жидков и фотограф Виталий Петров. Все они - часть новой школы моделей, которая скоро откроет свои двери, и сегодня в студии расскажут о проекте более подробно.
Источник: ПЛН-FM
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