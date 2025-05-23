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«Беседка»: Как стать моделью?

26.05.2025 19:00 «ПЛН-FM»

Гости студии - руководитель проекта «Созвездие» Елена Горячёва, партнер проекта — хореограф Иван Жидков и фотограф Виталий Петров. Все они - часть новой школы моделей, которая скоро откроет свои двери, и сегодня в студии расскажут о проекте более подробно.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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