«Беседка»: Как стать моделью?

Гости студии - руководитель проекта «Созвездие» Елена Горячёва, партнер проекта — хореограф Иван Жидков и фотограф Виталий Петров. Все они - часть новой школы моделей, которая скоро откроет свои двери, и сегодня в студии расскажут о проекте более подробно.

Источник: ПЛН-FM