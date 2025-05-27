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«Особое мнение»: Владимир Никитин о главном в политике, псковских патриотах и ситуации в КПРФ
28.05.2025 14:01 «ПЛН-FM»
Гость студии - член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин.
Ведущий - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко — обсудил с ним причины ухода основателя движения «Русский лад» с поста руководителя этого движения, цель создания Института русскомыслия и хронополитики, выход очередной брошюры Владимира Никитина, перспективы общественного объединения «Патриоты Псковского края» и ситуацию в рядах коммунистов.
Источник: ПЛН-FM
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