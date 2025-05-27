«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Граждане, пенсий не будет!

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В Сети широко обсуждается предложение политиков об отмене пенсий для российских граждан. Этой неоднозначной инициативе и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM