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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Граждане, пенсий не будет!

28.05.2025 08:30 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В Сети широко обсуждается предложение политиков об отмене пенсий для российских граждан. Этой неоднозначной инициативе и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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