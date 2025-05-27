«Экосреда»: Библиотека как центр экопросвещения

Гость студии - заведующая сектором маркетинга Детской экологической библиотеки «Радуга» Ирина Столова.

Ведущий - член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров — поговорит с ней о работе по экологическому просвещению, которая проводится силами библиотеки.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM