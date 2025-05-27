«Гвозди» от 28 мая

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Источник:
ПЛН-FM
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На что вы надеетесь жить в старости?
Надеюсь на достойную пенсию.
Инвестирую в ценные бумаги / драгоценные металлы / валюту / криптовалюту / недвижимость.
Коплю деньги на вкладе.
Делаю упор на образование детей, они будут меня содержать.
Строю дачу, в старости буду жить там и вести хозяйство.
Буду работать до самого конца.
Не думаю об этом. Дожить бы до старости сначала.
Не думаю, что доживу до старости.
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«Особое мнение»: Владимир Никитин о главном в политике, псковских патриотах и ситуации в КПРФ
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На что вы надеетесь жить в старости?
Надеюсь на достойную пенсию.
Инвестирую в ценные бумаги / драгоценные металлы / валюту / криптовалюту / недвижимость.
Коплю деньги на вкладе.
Делаю упор на образование детей, они будут меня содержать.
Строю дачу, в старости буду жить там и вести хозяйство.
Буду работать до самого конца.
Не думаю об этом. Дожить бы до старости сначала.
Не думаю, что доживу до старости.
смотреть результаты
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