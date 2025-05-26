12:35 «Гайд-парк»: Александр Козловский об итогах Дня Победы и предварительном голосовании «Единой России»
26.05.2025 18:30 Рейтингомер: Мороз-71%, «На-на» для членов профсоюза и новое дело экс-ректора Ильиной
26.05.2025 14:00 «Постскриптум»: Демография - новая оценка губернаторов, судьба экс-ректора Ильиной и визит главы ЦИК в Псков
23.05.2025 14:00 «Собственной персоной»: Директор ВЦИОМ о социальном самочувствии россиян, парадоксах общественного мнения и встречах в Пскове
«Кузница»: Активный сезон дорожных работ - крупные объекты, проблемные вопросы
27.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня у нас сезонная тема - дороги.
В целом от наступившей весны эмоции положительные, но немного огорчают отдельные факторы. Конечно, после контрастной зимы ранней весной «повылезали» определенные дефекты – спросим, устранены ли они подрядчиками. Но капризной оказалась не только зима: весна тоже не балует стабильной погодой: частые осадки, нестабильная температура. Подрядчики вышли на ремонты? Чем занимаются? Какие крупные объекты в этом году реализуются в регионе? Что у нас с ремонтом мостов? Каков общий объем ремонтов в нашей области предстоит сделать за лето? Эти и многие другие вопросы ведущая обсудила вместе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати