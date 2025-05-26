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«Кузница»: Активный сезон дорожных работ - крупные объекты, проблемные вопросы

27.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня у нас сезонная тема - дороги.

В целом от наступившей весны эмоции положительные, но немного огорчают отдельные факторы. Конечно, после контрастной зимы ранней весной «повылезали» определенные дефекты – спросим, устранены ли они подрядчиками. Но капризной оказалась не только зима: весна тоже не балует стабильной погодой: частые осадки, нестабильная температура. Подрядчики вышли на ремонты? Чем занимаются? Какие крупные объекты в этом году реализуются в регионе? Что у нас с ремонтом мостов? Каков общий объем ремонтов в нашей области предстоит сделать за лето? Эти и многие другие вопросы ведущая обсудила вместе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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