Восьмой выпуск проекта «Потягнем за Отечество!» посвящен Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой

Две уроженки Казахстана. Одна - раненая в одиночку уничтожила 70 немецких солдат из пулемета. На счету второй - 18-летнего снайпера - 78 убитых фашистов. Обе похоронены на территории Псковской области. Им посвящены поэмы, про них сняты фильмы, их именами названы улицы и аэропорт. Обеим дочерям казахского народа было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В новом выпуске историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество» мы расскажем о Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой.

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM