www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
20 мая 27 мая Телефон прямого эфира 2 июня 28 марта 23 мая 22 мая 2 июня 9 мая 6 марта 30 января 16 мая 29 мая 27 мая 6 марта 22 мая

Восьмой выпуск проекта «Потягнем за Отечество!» посвящен Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой

03.06.2025 08:45 «ПЛН-FM»

Две уроженки Казахстана. Одна - раненая в одиночку уничтожила 70 немецких солдат из пулемета. На счету второй - 18-летнего снайпера - 78 убитых фашистов. Обе похоронены на территории Псковской области. Им посвящены поэмы, про них сняты фильмы, их именами названы улицы и аэропорт. Обеим дочерям казахского народа было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В новом выпуске историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество» мы расскажем о Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой.

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как ваш ребенок проведет летние каникулы?











  смотреть результаты



Как ваш ребенок проведет летние каникулы?











  смотреть результаты