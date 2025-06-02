02.06.2025 12:35 «Гайд-парк»: Елена Даньшова о депутатской деятельности и актуальных вопросах педагогики
Восьмой выпуск проекта «Потягнем за Отечество!» посвящен Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой
03.06.2025 08:45 «ПЛН-FM»
Две уроженки Казахстана. Одна - раненая в одиночку уничтожила 70 немецких солдат из пулемета. На счету второй - 18-летнего снайпера - 78 убитых фашистов. Обе похоронены на территории Псковской области. Им посвящены поэмы, про них сняты фильмы, их именами названы улицы и аэропорт. Обеим дочерям казахского народа было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В новом выпуске историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество» мы расскажем о Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой.
Проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати