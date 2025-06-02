Эхо города: Ремонт перекрестка Инженерная-Индустриальная и моста Александра Невского

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В Пскове в этом сезоне реализуется достаточно большой объем дорожных ремонтов: улицы Леона Поземского, генерала Маргелова, Некрасова, Максима Горького и другие. Однако, власти заявили еще два важных объекта, к которым намерены приступить в ближайшее время – это перекресток с круговым движением улиц Инженерная-Индустриальная и самый большой в Пскове мост – имени Александра Невского. Оба объекта – крупные и имеют большую транспортную нагрузку. В нашей программе мы расскажем вам о планах властей по предстоящему ремонту.

Источник: ПЛН-FM