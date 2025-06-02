«Беседка»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2025

С 5 по 8 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — одно из долгожданных мероприятий не только для жителей Псковской области, но для гостей региона.

Насколько интересным это мероприятие будет в этом году? Каковы будут его главные акценты? Каких сюрпризов ждать зрителям перформанса, который развернется 8 июня в псковском Дендропарке? Какие звездные гости и театральные коллективы посетят в эти дни Пушкиногорье и чем будут удивлять? Как будет обеспечена безопасность зрителей?Об этом и не только расскажут художественный руководитель мероприятия Мария Литвинова и заместитель генерального директора Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

Источник: ПЛН-FM