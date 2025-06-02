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«Беседка»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2025
03.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»
С 5 по 8 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — одно из долгожданных мероприятий не только для жителей Псковской области, но для гостей региона.
Насколько интересным это мероприятие будет в этом году? Каковы будут его главные акценты? Каких сюрпризов ждать зрителям перформанса, который развернется 8 июня в псковском Дендропарке? Какие звездные гости и театральные коллективы посетят в эти дни Пушкиногорье и чем будут удивлять? Как будет обеспечена безопасность зрителей?Об этом и не только расскажут художественный руководитель мероприятия Мария Литвинова и заместитель генерального директора Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.
Источник: ПЛН-FM
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