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«Беседка»: Наталия Дубровская о фестивале «Исаборг» и планах музея-заповедника «Изборск»
10.06.2025 12:37 «ПЛН-FM»
С 13 по 15 июня в Изборске пройдет традиционный фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг». Кто примет в нем участие? Чем будут удивлять публику? Какие активности предусмотрены для гостей разных возрастов? Об этом и многом другом расскажет гость студии - директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. Также она поделится ближайшими планами заповедника.
Источник: ПЛН-FM
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