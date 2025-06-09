«Круглый стол»: Региональные отделения партий на старте избирательной кампании-2025

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дали старт серии круглых столов, посвященных муниципальным выборам-2025.

Напомним, реализация подобных проектов - наша многолетняя традиция. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.

Сегодня на встречу в прямом эфире в Общественном пресс-центре ПЛН пришли председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и руководители региональных отделений ведущих партий. Вместе они обсудили стартующие кампании, цели и задачи партий, актуальные вызовы, проблемы с поиском кандидатов и другие актуальные вопросы.

Источник: ПЛН-FM