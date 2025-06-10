«Беседка»: «Вики-фест» в Пскове

14 июня в псковском парке Строителей пройдет «Вики-фест». Традиционно он соберет спортсменов и творческих людей региона.

Что такое джампинг-фитнес, что запланировано в программе фестиваля, какие занятия смогут найти себе гости фестиваля? Подробнее о событии рассказала председатель Федерации джампинг-фитнеса Псковской области, директор Центра воздушной гимнастики и пилонного спорта Виктория Тренина.

Источник: ПЛН-FM