10.06.2025 14:00 «Круглый стол»: Региональные отделения партий на старте избирательной кампании-2025
10.06.2025 12:37 «Беседка»: Наталия Дубровская о фестивале «Исаборг» и планах музея-заповедника «Изборск»
«Беседка»: «Вики-фест» в Пскове
11.06.2025 08:55 «ПЛН-FM»
14 июня в псковском парке Строителей пройдет «Вики-фест». Традиционно он соберет спортсменов и творческих людей региона.
Что такое джампинг-фитнес, что запланировано в программе фестиваля, какие занятия смогут найти себе гости фестиваля? Подробнее о событии рассказала председатель Федерации джампинг-фитнеса Псковской области, директор Центра воздушной гимнастики и пилонного спорта Виктория Тренина.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати