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«Беседка»: «Вики-фест» в Пскове

11.06.2025 08:55 «ПЛН-FM»

14 июня в псковском парке Строителей пройдет «Вики-фест». Традиционно он соберет спортсменов и творческих людей региона.

Что такое джампинг-фитнес, что запланировано в программе фестиваля, какие занятия смогут найти себе гости фестиваля? Подробнее о событии рассказала председатель Федерации джампинг-фитнеса Псковской области, директор Центра воздушной гимнастики и пилонного спорта Виктория Тренина.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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