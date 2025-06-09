Девятый выпуск проекта «Потягнем за Отечество!» посвящен Тимуру Апакидзе

Гордость и легенда палубной морской авиации России. Одним из первых выполнил на боевых самолетах фигуры высшего пилотажа «кобру Пугачёва» и «колокол». Отказался принимать присягу Украине. Отверг предложение возглавить военно-воздушные силы Грузии. В новом выпуске историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество», который реализуется при поддержке правительства Псковской области, мы расскажем о Тимуре Апакидзе.

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM