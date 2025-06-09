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Девятый выпуск проекта «Потягнем за Отечество!» посвящен Тимуру Апакидзе
10.06.2025 08:38 «ПЛН-FM»
Гордость и легенда палубной морской авиации России. Одним из первых выполнил на боевых самолетах фигуры высшего пилотажа «кобру Пугачёва» и «колокол». Отказался принимать присягу Украине. Отверг предложение возглавить военно-воздушные силы Грузии. В новом выпуске историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество», который реализуется при поддержке правительства Псковской области, мы расскажем о Тимуре Апакидзе.
Проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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