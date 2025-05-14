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«Банкротство и точка»: Что такое субсидиарная ответственность в процедуре банкротства юрлица?
15.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, озвучивает актуальные правовые и экономические кейсы в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах. Сегодня она расскажет, что такое субсидиарная ответственность в процедуре банкротства юридического лица.
Источник: ПЛН-FM
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