«Банкротство и точка»: Что такое субсидиарная ответственность в процедуре банкротства юрлица?

Это программа, в которой арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, озвучивает актуальные правовые и экономические кейсы в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах. Сегодня она расскажет, что такое субсидиарная ответственность в процедуре банкротства юридического лица.

Источник: ПЛН-FM