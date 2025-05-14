09:00 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о человеке, попавшем в трудную ситуацию по вине коммунальных служб
14.05.2025 14:00 «Дом Советов»: Александр Братчиков о региональном бюджете и итогах апрельской сессии областного Собрания
«Квадратные метры»: Изменения на рынке жилья и новые локации для застройщиков в Пскове
15.05.2025 09:00 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Квадратные метры» с Олегом Брячаком.
Ведущий Константин Калиниченко обсудил с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит» изменение ситуации на рынке жилья и новые локации для застройщиков в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
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