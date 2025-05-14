«Квадратные метры»: Изменения на рынке жилья и новые локации для застройщиков в Пскове

Слушайте новый выпуск программы «Квадратные метры» с Олегом Брячаком.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит» изменение ситуации на рынке жилья и новые локации для застройщиков в Пскове.

Источник: ПЛН-FM