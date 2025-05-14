09:00 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о человеке, попавшем в трудную ситуацию по вине коммунальных служб
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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о человеке, попавшем в трудную ситуацию по вине коммунальных служб
15.05.2025 09:00 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новая песня «поэта и правдоруба» - о человеке, который попал в трудную жизненную ситуацию по вине коммунальных служб.
Источник: ПЛН-FM
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