«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о человеке, попавшем в трудную ситуацию по вине коммунальных служб

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новая песня «поэта и правдоруба» - о человеке, который попал в трудную жизненную ситуацию по вине коммунальных служб.

Источник: ПЛН-FM