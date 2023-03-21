«Дневной дозор»: Почему Псковская область отстает по уровню зарплат?

Псковская область заняла 82 место из 85 в рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании учитывались самые высокие зарплаты субъектов в различных сферах. Наиболее прибыльной «отраслью» в Псковской области в очередной раз оказалась госслужба. Средний доход специалистов составляет 43 тысячи рублей в месяц. Регион занял самое низкое место по Северо-Западу, причем отрыв от соседей по региону большой. Например, соседний Великий Новгород, который зачастую сравнивают с Псковом, занял 49 место. Остальные регионы Северо-Запада находятся в рейтинге еще выше. Многие эксперты предполагают, что зарплаты в Пскове низкие из-за отсутствия крупных производств и градообразующих предприятий, в области объективно нет возможностей занять более высокую позицию в рейтинге зарплат.

Но нужно учитывать, что также существует проблема «серых» зарплат, а значит статистика не отображает реальной картины. Возможно, на самом деле в Пскове есть отрасли, где зарплата выше, чем у госслужащих, но это не отображается официально. Почему Псковская область так сильно отстала от ближайших соседей по уровню зарплат? Может ли регион сократить это отставание? Что для этого необходимо? Почему именно чиновники получают самые большие зарплаты в небогатом регионе? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM