«Дневной дозор»: Нужен ли Пскову парк современного искусства?

В начале марта в Пскове напротив галереи современного искусства появилась скульптура обнаженной кричащей женщины. Скандальную инсталляцию «Антигравитация» Тимофея Силича установили художники движения «ПсковАРТ» в рамках выставки «Женский образ». Свою главную роль — привлечение внимания к выставке, инсталляция выполнила, но в тот момент общественность разделилась на два лагеря. Одни псковичи поддерживали размещение малой архитектурной формы, а кто-то выступал резко против и требовал убрать аморальную, на их взгляд, скульптуру. Городские власти отреагировали на общественную дискуссию, сотрудникам УГХ Пскова было поручено демонтировать провокационный арт-объект, установленный без положенных согласований. В итоге "Гравитацию" перенесли в галерею, но на этом история не закончилась. По этой же причине администрация города также потребовала демонтировать скульптуру «Гейша» Андрея Бондаренко, также установленную у Дома Сафьянщикова, где нашли приют представители движения «ПсковАРТ».

Чтобы подобных ситуаций не возникало, депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман выступила с инициативой создать в Пскове парк современного искусства. Она отметила, что такая территория с экспонатами произведений искусства будет привлекать внимание псковичей и туристов, помогая им вовлекаться в культурную жизнь Пскова. А у художников появится легальное пространство для демонстрации своих работ. Татьяна Пасман также провела опрос в социальных сетях, с вопросом — нужно ли создать парк современного искусства в Пскове? 78% респондентов идею поддержали. Мы поинтересовались мнением общественности: согласны ли они с идеей о создании парка современного искусства в Пскове? Где он должен быть расположен? Ответы на эти вопросы сегодня программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM