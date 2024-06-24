«Дневной дозор»: О механизмах принятия решений по дорожному движению в Пскове

Периодически в соцсетях можно наткнуться на обсуждение нововведений в сфере организации дорожного движения в Пскова. Часто горожане недовольны тем, как у нас происходит их внедрение: из неоткуда появляются светофоры и лежачие полицейские, исчезают пешеходные переходы, вводятся запреты на повороты налево или направо, движение мотоциклов в центре города по ночам то запрещают, то разрешают. Причем, нововведения эти, по мнению части горожан, появляются без понятного обоснования, общественного обсуждения, активного информирования населения о принятых решениях, что закономерно вызывает недовольство.

Мы - не специалисты в вопросах организации дорожного движения, поэтому у нас нет задачи дать экспертную оценку, насколько те или иные решения обоснованы. Нас интересует вопрос, как это работает и как должно работать, поэтому в первую очередь обратимся с некоторыми вопросами к членам городской комиссии по безопасности дорожного движения, которая, кстати, в последнее время категорически не хочет пускать на свои заседания представителей средств массовой информации. Удовлетворены ли они тем, как принимаются решения о внесении изменений в организацию дорожного движения? И что они думают по поводу того, как у нас организовано сейчас дорожное движение в областном центре? Об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM