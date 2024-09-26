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Управдом: Как устранить недоделки в новостройках?
27.09.2024 18:35 «ПЛН-FM»
Сегодня руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев рассказал, что делать, если при заселении в квартиру в только что сданном доме вы обнаружили недоделки. Как добиться реакции от застройщика при помощи управляющей компании?
Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.
Источник: ПЛН-FM
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