Управдом: Как устранить недоделки в новостройках?

Сегодня руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев рассказал, что делать, если при заселении в квартиру в только что сданном доме вы обнаружили недоделки. Как добиться реакции от застройщика при помощи управляющей компании?

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Источник: ПЛН-FM